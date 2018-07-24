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24 Temmuz 2018 Salı 11:26

İsrail güçlerinden Filistinli kadın yazara gözaltı

Filistinli yazar Lama Khater, İsrail işgal güçleri tarafından Kudüs’ün güneyindeki El Halil şehrinde bulunan evinden zorla alınarak bilinmeyen bir yere götürüldü.

İsrail güçlerinden Filistinli kadın yazara gözaltı
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Filistinli yazar Lama Khater, İsrail işgal güçleri tarafından Kudüs’ün güneyindeki El Halil şehrinde bulunan evinden zorla alınarak bilinmeyen bir yere götürüldü.

İsrail işgal güçleri, Batı Şeria’da yaptığı baskınlarda Filistinli yazar Lama Khater’i, El Halil şehrinde bulunan evinden zorla alarak bilinmeyen bir yere götürdü. Filistin direnişini destekleyen farklı yazılarıyla bilinen yazar Khater, İsrail askerleri tarafından götürülmeden önce küçük oğlu Yahya’ya sarıldı.

İsrail askerleri, Batı Şeria’da ayrıca yaptığı geniş çaplı baskınlarda ayrıca 13 kişiyi daha gözaltına aldı. İsrail ordusu, askerlerinin Ramallah ve El-Bireh’te bazı evlerde silah ele geçirdiğini iddia etti. İsrail askerleri yollara barikatlar kurarak birçok Filistinliye kimlik sorgulamasında bulundu.
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