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13 Ekim 2018 Cumartesi 14:30

İsrail ile Suriye arasındaki Kuneytre geçişi açılıyor

ABD’nin BM daimi temsilcisi Nikki Haley, İsrail, Suriye ve Birleşmiş Milletlerin İsrail’in kontrolünde bulunan Golan Tepelerinde İsrail ile Suriye arasındaki Kuneytre Sınır Kapısı’nın açılması konusuna anlaştığını açıkladı. Haley, yaptığı açıklamada, Kuneytre Sınır Kapısı’nın açılmasıyla BM Barış kuvvetlerinin Golan Tepesi bölgesinde düşmanca davranışları önleme faaliyetlerinde bulunacağını da söyledi.

İsrail ile Suriye arasındaki Kuneytre geçişi açılıyor
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ABD’nin BM daimi temsilcisi Nikki Haley, İsrail, Suriye ve Birleşmiş Milletlerin İsrail’in kontrolünde bulunan Golan Tepelerinde İsrail ile Suriye arasındaki Kuneytre Sınır Kapısı’nın açılması konusuna anlaştığını açıkladı. Haley, yaptığı açıklamada, Kuneytre Sınır Kapısı’nın açılmasıyla BM Barış kuvvetlerinin Golan Tepesi bölgesinde düşmanca davranışları önleme faaliyetlerinde bulunacağını da söyledi.

Birleşmiş Milletler Barış Gücü, 1974’den itibaren İsrail’in işgali altında bulunan Golan Tepeleri ile Suriye arasındaki askerden arındırılmış bölgede gözlem görevi yürütüyordu. BM Barış Gücünün faaliyetleri Suriye’deki için savaş sebebiyle kesilmişti.

İsrail, Golan Tepelerini Suriye’den 1967 savaşında ele geçirmişti. Golan Tepeleri için 1973 yılında İsrail ve Suriye tekrar savaşmıştı.

ABD’nin BM daimi temsilcisi Nikki Haley, "İsrail ve Suriye’den güvenliği sağlamak için UNDOF barış gücü askerlerine ihtiyaç duyduğu girişi vermeyi ve onların güvenliğini sağlamasını ümit ediyoruz” dedi.

Kuneytre’nin Suriye tarafında halen Suriye’nin müttefiki Rusya’nın devriye görevi yaptığı belirtildi.
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