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24 Temmuz 2018 Salı 11:25

İsrail keşif uçağı Gazze sınırındaki Filistinli gençlerin üzerine füze attı

Bir İsrail keşif uçağı, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde İsrail sınırında toplanan bir grup sivilin üzerine füze fırlattı.

İsrail keşif uçağı Gazze sınırındaki Filistinli gençlerin üzerine füze attı
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Bir İsrail keşif uçağı, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde İsrail sınırında toplanan bir grup sivilin üzerine füze fırlattı.

İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyinde Cebeliye kasabasının doğusunda Ebu Safiye bölgesinde yangın uçurtmaları hazırlayan bir grup gencin üzerine füze attığı bildirildi. Füzenin herhangi bir can kaybına sebep olmadığı belirtildi.

İsrail kuvvetlerinin, günlük olarak Gazze Şeridi’nin doğu kesiminde İsrail sınırındaki çitlerin yakınında toplanan Filistinli gençlerin üzerine füze attığı kaydedildi.
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