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29 Nisan 2018 Pazar 18:37

İsrail Kudüs’teki Er-Rahme Mezarlığı’na baskın düzenledi

İsrail Tabiatı Koruma İdaresi görevlileri Mescid-i Aksa’nın doğu surlarına bitişik Er-Rahme Mezarlığı’na baskın düzenledi.

İsrail Kudüs'teki Er-Rahme Mezarlığı'na baskın düzenledi
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İsrail Tabiatı Koruma İdaresi görevlileri Mescid-i Aksa’nın doğu surlarına bitişik Er-Rahme Mezarlığı’na baskın düzenledi.

İsrail Tabiatı Koruma İdaresi görevliler sabah saatlerinde, Mescid-i Aksa’nın doğu surlarına bitişik Er-Rahme Mezarlığı’na baskın düzenledi. İsrail Güvenlik Güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında mezarlığa giren görevliler bazı ağaçları kurutmak için ağaçlara kimyasal madde sıktı. İsrail polisi ise bu sırada Er-Rahme Mezarlığı’na giden yolu kapatarak mezarlığa olan ulaşımı durdurdu.

Kudüs kentindeki en eski mezarlıklardan biri olan Er-Rahme Mezarlığı’na Kudüslülerin ölülerini defnetmelerinin yıllardır yasak olduğu biliniyor. Kudüs kentinin çehresini değiştirmek ve kentteki İslami eserleri yok etmek isteyen İsrail yönetiminin Er-Rahme Mezarlığı’nın bir bölümüne el koymak ve Tevrat Bahçeleri projesinde kullanmak istediği iddia ediliyor.
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