21 Temmuz 2018 Cumartesi 08:18 İsrail ordusu: Gazze’de Hamas’a ait 60 hedefe saldırdık İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde Hamas’a ait 60 hedefe saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail ordusu yaptığı açıklamada, İsrail’e ait savaş uçaklarının, Gazze sınırında Filistinli keskin nişancı ateşiyle bir israilli askerin öldürülmesine karşılık olarak, eğitim merkezlerinin da arasında olduğu Hamas’a ait 60 hedefe saldırı düzenlediğini ifade etti. Dün İsrail’in düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetmişti. Öte yandan Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail’in Gazze’ye gerçeleştirdiği saldırıların ardından 2014’ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına geri dönme konusunda İsrail ile aracılar yoluyla anlaştıklarını duyurdu. 2014’teki Gazze savaşından bu yana Hamas ile İsrail arasında son günlerde en şiddetli çatışmaları yaşandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde Hamas’a ait 60 hedefe saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail ordusu yaptığı açıklamada, İsrail’e ait savaş uçaklarının, Gazze sınırında Filistinli keskin nişancı ateşiyle bir israilli askerin öldürülmesine karşılık olarak, eğitim merkezlerinin da arasında olduğu Hamas’a ait 60 hedefe saldırı düzenlediğini ifade etti. Dün İsrail’in düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetmişti. Öte yandan Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail’in Gazze’ye gerçeleştirdiği saldırıların ardından 2014’ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına geri dönme konusunda İsrail ile aracılar yoluyla anlaştıklarını duyurdu. 2014’teki Gazze savaşından bu yana Hamas ile İsrail arasında son günlerde en şiddetli çatışmaları yaşandı.