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23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:30

İsrail polisi Filistinli ailenin evini yıktı

İsrail polisi, Sakhnin şehrinde Filistinli bir ailenin evini yıktı. Yıkım esnasında halk ile İsrail polisi arasında meydana gelen çatışmada 2 Filistinli yaralandı.İsrail polisi, İsrail’in kuzeyinde bulunan Sakhnin şehrinde Filistinli bir...

İsrail polisi Filistinli ailenin evini yıktı
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İsrail polisi, Sakhnin şehrinde Filistinli bir ailenin evini yıktı. Yıkım esnasında halk ile İsrail polisi arasında meydana gelen çatışmada 2 Filistinli yaralandı.

İsrail polisi, İsrail’in kuzeyinde bulunan Sakhnin şehrinde Filistinli bir ailenin evini yıktı. Evin yıkılmasına engel olmak isteyen Filistinlilere sert müdahalede bulunan polis ile halk arasında çatışma çıktı. Yaşanan çatışmada biri ağır olmak üzere 2 Filistinli yaralandı. Yaralılar Haifa’daki Rambam Hastanesine kaldırıldı. Yıkımla alakalı ise İsrail makamlarından henüz resmi açıklama yapılmadı.

Filistinlilerin ev yapmak için İsrail belediyesinden izin almasının neredeyse imkansız olduğu kentte, Filistinlilere ait 3 bin evin "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı.
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