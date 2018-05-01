İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın yanındaki tarihi Babu’r Rahme Mezarlığı’na baskın düzenlemeye devam ediyor.İsrail polisi, Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa surlarının yanında yer alan tarihi Müslüman Babu’r Rahme mezarlığına baskınlarını sürdürüyor. İsrail polisi, baskınları protesto eden Filistinlileri engellemeye çalıştı. İsrail, mezarlığa el koyarak yerine milli bir bahçe inşa etmeyi planlıyor.
İsrail polisi tarihi Müslüman mezarlığına baskınlarını sürdürüyor
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın yanındaki tarihi Babu’r Rahme Mezarlığı’na baskın düzenlemeye devam ediyor.İsrail polisi, Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa surlarının yanında yer alan tarihi Müslüman...