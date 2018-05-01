İsrail polisi tarihi Müslüman mezarlığına baskınlarını sürdürüyor

İsrail polisi, Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa surlarının yanında yer alan tarihi Müslüman Babu’r Rahme mezarlığına baskınlarını sürdürüyor. İsrail polisi, baskınları protesto eden Filistinlileri engellemeye çalıştı. İsrail, mezarlığa el koyarak yerine milli bir bahçe inşa etmeyi planlıyor.

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