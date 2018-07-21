İsrail polisi, tarihi Müslüman mezarlığına baskınlarını sürdürüyor

İsrail polisi ve Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid’i Aksa’nın doğu duvarının bitişiğindeki Babu’r Rahme Mezarlığı’na baskın düzenledi.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın yanındaki tarihi Babu’r Rahme Mezarlığı’na baskın düzenlemeye devam ediyor. Mezarlığın içinde onlarca Filistinli gönüllü olarak çalışırken bir grup Yahudi yerleşimci İsrail polisinin yoğun güvenlik önlemleri altında mezarlığa baskın düzenleyerek, Talmudik ayinler yapmaya başladı. İsrail polisinin mezarlığa baskın girişimini durdurmaya çalışan Filistinlileri tehdit ettiği bildirildi.

Öte yandan, Kudüs kentinin çehresini değiştirmek ve kentteki İslami eserleri yok etmek isteyen İsrail yönetiminin Babu’r Rahme Mezarlığı’nın bir bölümüne el koymak ve milli bir bahçe inşa etme projesinde kullanmak istediği iddia ediliyor.