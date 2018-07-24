İsrail, Suriye jetini düşürdü

İsrail, uçak hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Esed rejimine ait bir savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu.
İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) sözcüsü, İsrail hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Esed rejimine ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı. Rus yapımı Sukhoi tipi savaş uçağının 2 patriot füzesi ile vurulduğu aktarıldı. Savaş uçağının İsrail hava sahasının 2 kilometre içerisine girdiği açıklandı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hava kuvvetlerimiz Golan’ın güneyinde Sukhoi tipi savaş uçağını düşürdü" ifadelerini kullandı.