ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:26

İsrail uçakları Gazze’de lunapark yakınını bombaladı

İsrail savaş uçakları dün akşam Gazze’de aileler ve çocukların eğlendiği lunapark yakınını bombaladı. Olayda can kaybı olmazken parkta büyük panik yaşandı. Aileler ve çocuklar çığlıklarla parkı terk etmeye çalıştı.

İsrail uçakları Gazze'de lunapark yakınını bombaladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İsrail savaş uçakları dün akşam Gazze’de aileler ve çocukların eğlendiği lunapark yakınını bombaladı. Olayda can kaybı olmazken parkta büyük panik yaşandı. Aileler ve çocuklar çığlıklarla parkı terk etmeye çalıştı.

Filistin kaynakları, İsrail’in Gazze Şeridi’nin güney kesiminde Han Yunis’in kuzeyinde Asdaa eğlence parkı yanının bombaladığını açıkladı. Parkın özellikle cuma akşamları aileler ve çocuklarla dolu olduğuna dikkat çekildi.

İsrail savaş uçaklarının parkın yakınlarını bombalaması sırasında büyük panik yaşandı. Aileler ve çocuklar çığlıklar atarak parkı terk etmeye başladı.

İsrail, dün Gazze Şeridi’ndeki Filistin direniş noktalarını bombalamış ve 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 Filistinli de yaralanmıştı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku