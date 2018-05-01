İsrail’de patlama: 1 ölü

İsrail’in Kfar Saba ve Hod Haşaron şehirleri arasındaki yolda bir araçta meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İsrail’in Kfar Saba ve Hod Haşaron şehirleri arasındaki yolda bir araçta meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İsrail’in Kfar Saba ve Hod Haşaron şehirleri arasındaki yolda bir aracın patladığı bildirildi. Meydan gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti ve 4 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu aktarıldı. Meydana gelen olaydan sonra yol trafiğe kapatılırken, patlamanın arkasında birinin olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.