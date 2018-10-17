İsrail’den Gazze sınırının kapatılması talimatı

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Gazze’den yapılan roket saldırısını takiben Gazze sınırının kapatılması talimatını verdi.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Gazze’den yapılan roket saldırısının ardından İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman’ın, Filistin ve İsrail arasındaki tek yaya geçidi olan Erez Geçişini ve malların geçişi için kullanılan Kerem Şalom Geçişi’ni kapatma talimatını verdiği bildirildi. Lieberman ayrıca Gazze’deki izinli balıkçılık bölgesine de kısıtlamalar getirdi.

Gazze’den sabahın erken saatlerinde atılan roketlerden biri Beerşeba şehrinin güneyinde bir eve çarparak hasara neden oldu. Saldırı sırasında kaçmaya çalışan iki kişi yaralandı. Gazze’den atılan öbür roket ise İsrail kıyılarında denize düştü.

Ordu kaynaklarına göre, İsrail Hamas bölgelerini hedef alan geniş çaplı bir hava saldırısı başlattı. Filistin kaynaklarına göre saldırıda Filistinli hayatını kaybederken, 3 Filistinli ise yaralandı.