ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 21:22

İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı

İsrail’e ait insansız hava araçları Gazze şeridinin güneyinde İzzeddin el-Kassam Tugayları’na ait bir gözetleme noktasına hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İsrail’e ait insansız hava araçları Gazze şeridinin güneyinde İzzeddin el-Kassam Tugayları’na ait bir gözetleme noktasına hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’e ait insansız hava araçlarının Refah kentinde Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na ait bir gözetleme noktasına düzenlediği saldırıda, 22 yaşındaki Abdulkerim Rıdvan’nın hayatını kaybettiği, 3 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku