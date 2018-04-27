İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı

Filistin İçişleri Bakanlığı, İsrail’e ait insansız bir hava aracının, Gazze’nin batısında Filistinli deniz polisine ait bir yere saldırıldığını açıkladı.

Filistin İçişleri Bakanlığı, İsrail’e ait insansız bir hava aracının bugün Gazze’nin batısında Filistinli deniz polisine ait bir yere saldırı düzenlediği açıkladı. Bakanlık saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini onaylarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi. İsrail tarafından ise saldırı ile ilgili açıklama yapılmadı.