İsrail ordusu, Sınırda çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle Suriye cephesine tank ve mühimmat takviyesi yaptığını duyurdu.İsrail ordusu, rejim güçleri ve isyancılar arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle Suriye sınırına tank ve mühimmat takviyesini yaptığını açıkladı. İsrail’in Suriye iç savaşına müdahale etmeme politikasını sürdürdüğü belirtilen ordu açıklamasında, Golan Tepeleri’ndeki gelişmeler nedeniyle takviye ekiplerin görevlendirildiği belirtildi.
İsrail’den Suriye sınırına tank ve mühimmat takviyesi
İsrail ordusu, Sınırda çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle Suriye cephesine tank ve mühimmat takviyesi yaptığını duyurdu.