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01 Temmuz 2018 Pazar 12:33

İsrail’den Suriye sınırına tank ve mühimmat takviyesi

İsrail ordusu, Sınırda çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle Suriye cephesine tank ve mühimmat takviyesi yaptığını duyurdu.

İsrail'den Suriye sınırına tank ve mühimmat takviyesi
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İsrail ordusu, Sınırda çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle Suriye cephesine tank ve mühimmat takviyesi yaptığını duyurdu.

İsrail ordusu, rejim güçleri ve isyancılar arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle Suriye sınırına tank ve mühimmat takviyesini yaptığını açıkladı. İsrail’in Suriye iç savaşına müdahale etmeme politikasını sürdürdüğü belirtilen ordu açıklamasında, Golan Tepeleri’ndeki gelişmeler nedeniyle takviye ekiplerin görevlendirildiği belirtildi.
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