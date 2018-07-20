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20 Temmuz 2018 Cuma 20:05

İsrail’in Gazze sınırına düzenlediği saldırıda 3 Filistinli öldü

İsrail askerlerinin Gazze’nin güneyinde Filistin direnişine ait gözetleme noktalarını tanklarla vurması sonucu 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği öğrenildi.İsrail güçleri, Gazze’nin güneyinde Filistin direnişe ait 2 gözetleme noktasını...

İsrail'in Gazze sınırına düzenlediği saldırıda 3 Filistinli öldü
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İsrail askerlerinin Gazze’nin güneyinde Filistin direnişine ait gözetleme noktalarını tanklarla vurması sonucu 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

İsrail güçleri, Gazze’nin güneyinde Filistin direnişe ait 2 gözetleme noktasını tanklarla vurduğu bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Han Yonuis ve Rafah kentlerine düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Bakanlık açıklamada, Şaban Ebu Hater ile Muhammed Ebu Farahana’ın Han Yunus kentinde, Mahmud Keşta’nın ise Refah kentinde İsrail ordusuna ait tanklardan açılan ateşle hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna ait tankların, Gazze’den İsrail askerlerine açılan ateşe karşılık Gazze’de Hamas’a ait noktaları hedef aldığını belirtti.

Filistinliler 17 haftadır Gazze-İsrail sınırında, geri dönüş haklarını almak için, Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterileri düzenliyor. 30 Mart’tan bu yana devam eden gösterilerde 130’dan fazla kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, Filistinlilere geri dönme hakkını tanımayan İsrail hükümeti geçtiğimiz günlerde kabul ettiği bir yasa ile kendisini tüm dünyadaki Yahudilerin temsilcisi ilan ederek, Yahudi dinine mensup herkesin İsrail’e geri dönebileceğini duyurmuştu.
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