İstanbul BAM Başsavcısı Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, emeklilik talebiyle Adalet Bakanlığına başvuru dilekçesi sundu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, emeklilik talebiyle Adalet Bakanlığına dilekçe sundu. Emeklilik dilekçesini sunan Salihoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmaktayken 25 Temmuz 2018 tarihinde mesleğimden ayrılmak üzere emeklilik talebiyle Adalet Bakanlığına başvuru dilekçesini göndermiş bulunmaktayım. 20 Temmuz 1979 günü fiilen İstanbul hakim adayı olarak göreve başladığım günden beri ülkeme ve milletime aziz Atatürk’ün kurmuş olduğu büyük Türkiye Cumhuriyeti’ne adalet için hizmet etmeyi ve Türk bayrağına köle olmayı şiar edinerek bugüne kadar görev yapmış bulunmaktayım” ifadelerine yer verdi.

Erzincan, Çankırı ve Kahramanmaraş illerinde görev yaptıktan sonra 1991 yılında İstanbul’a geldiğini belirten Salihoğlu, “Düşündüğümde çok iyi bir tercih yaparak bu güzel mesleği seçtiğimi düşünüyorum. Gerçekten dolu dolu 40 sene nice iyi ve kötü olaylarla karşılaşarak hizmetimizi sadece Allah rızası için kanunların gereğini korkusuzca yerine getirdik. Bugün ailemin de onayı ile görevi bırakmak ve emekli olmak ihtiyacını hissettim. Görevim süresince kimseye kin ve garezle ve düşmanlıkla hareket etmedim. Makamın kapısına gelen herkesi ama herkesi hoş geldin diyerek karşıladım, kendilerini dinledim ve adalet ve hukuk içinde yardımcı oldum” dedi.

Salihoğlu, “Bugüne kadar çalıştığım çok değerli adalet bakanları, Adalet Bakanlığı bürokratları, hakim ve cumhuriyet savcısı arkadaşlarım ve benimle birlikte çalışan çok değerli adliye çalışanlarına teşekkür ediyor ve saygılar sunuyorum. Kendisi ile birlikte görev yapmaktan onur duyduğum Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye, değerli Bakanım Abdulhamit Gül’e, Hakimler ve Savcılar Kurulunun çok değerli başkan ve üyelerine saygı ve sevgilerimi sunarak görevimden huzurlu bir şekilde ayrılıyor, herkese ayrı ayrı başarı ve hürmetlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.