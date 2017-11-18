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18 Kasım 2017 Cumartesi 15:35

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uluslararası hukuka ve iç hukuka açıkça aykırı olan eylemleri gerçekçesiyle New York Güney Bölgesi eski savcısı Preet Bharara, Savcı John H Kim ve diğer savcılık görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı.

IHAAW153559-ASA/18-11-2017 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uluslararası hukuka ve iç hukuka açıkça aykırı olan eylemleri gerçekçesiyle New York Güney Bölgesi eski savcısı Preet Bharara, Savcı John H Kim ve diğer savcılık görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı. 18.11.2017 15:35:59 TSI NNNN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uluslararası hukuka ve iç hukuka açıkça aykırı olan eylemleri gerçekçesiyle New York Güney Bölgesi eski savcısı Preet Bharara, Savcı John H Kim ve diğer savcılık görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı.
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IHAAW153559-ASA/18-11-2017 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uluslararası hukuka ve iç hukuka açıkça aykırı olan eylemleri gerçekçesiyle New York Güney Bölgesi eski savcısı Preet Bharara, Savcı John H Kim ve diğer savcılık görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı. 18.11.2017 15:35:59 TSI NNNN

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