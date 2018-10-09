İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada 25’i asker olmak üzere 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 25 ilde başlatılan operasyon kapsamında 18 şüpheli yakalanırken diğer şüpheliler
IHAAW092100-ASA/09-10-2018 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada 25’i asker olmak üzere 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 25 ilde başlatılan operasyon kapsamında 18 şüpheli yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 09.10.2018 09:21:00 TSI NNNN