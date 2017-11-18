Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 15:58

İstanbul Cumhuriyet Başsavsılığı’ndan, New York Güney Bölgesi eski savcısı Preet Bharara ve savcı Joon H Kim hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı New York Güney Bölgesi eski savcısı Preet Bharara ve savcı Joon H Kim hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavsılığı'ndan, New York Güney Bölgesi eski savcısı Preet Bharara ve savcı Joon H Kim hakkında soruşturma
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı New York Güney Bölgesi eski savcısı Preet Bharara ve savcı Joon H Kim hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tarafından başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, ABD’nin Newyork Güney Bölge Mahkemesi’nde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında devam eden yargılamada, avukat Cathy Fleming’in Newyork Güney Bölge Mahkemesinde 30 Ekim 2017 tarihinde vermiş olduğu yeminli ifadesinin yargılama dosyasına sunulan belge ve delillerin çalıntı, sahte içerikli ve kaynağı belli olmayacak nitelikte olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

15 sayfadan oluşan yeminli ifadede bahsi geçen verilerin kim tarafında, ne şekilde elde edildiği ve mahiyetinin ne olduğu konusunda soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ABD Adli Makamları’na Cumhuriyet Başsavcılığınca Adalet Bakanlığı’na yazılan 17 Kasım 2017 tarihli Adli Yardım talebini içerir resmi yazı ile ifadede bahsi geçen ve ABD’de yargılamada kullanıldığı anlaşılan belge, ses kaydı ve içeriklerin ne şekilde ve ne zaman elde edildiği, kim ya da kimlerden temin edildiği ve yazılı ifadelerin nelerden ibaret olduğunun sorulduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Uluslararası iç hukuka açıkça aykırı olan bu eylemler nedeniyle New York Güney Bölgesi eski savcısı Preet Bharara ve savcı Joon H Kim ve diğer savcılık görevlileri hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<