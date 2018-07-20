İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’dan emekli polislere müjdeli haber

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan 2017 ve 2018 yılında emekli olan 170 polis memuru ve ailesiyle kahvaltılı programda bir araya geldi. Çalışkan, yaptığı konuşmada yeni faaliyete geçirilen "Emekli Personel ile İrtibat Büro Amirliği"nin de müjdesini verdi.

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan 2017 ve 2018 yılında emekli olan 170 polis memuru ve ailesiyle kahvaltılı programda bir araya geldi. Çalışkan, yaptığı konuşmada yeni faaliyete geçirilen "Emekli Personel ile İrtibat Büro Amirliği"nin de müjdesini verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eğitim Ve Kongre Merkezi (POKEM)’de gerçekleştirilen programa İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 2017 ve 2018 yılında emekli olan polis memurları ve aileleri katıldı. Programı basın mensupları da yakından takip etti. Emekli olan 170 polis memuruna plaketlerini İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve müdür yardımcıları takdim etti.

“Emekli Personel ile İrtibat Büro Amirliğini tekrar faaliyete geçirdik”

Son günlerde yaşanan güzel bir gelişmeyi aktarmak istediğini ifade eden Dr. Mustafa Çalışkan, “Uzun uğraşlar sonun İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde Emekli Personel ile İrtibat Büro Amirliğini tekrar faaliyete geçirdik. Emekli emniyet mensuplarımızın işlerini kolaylaştırmak ve var olan iletişimimizi güçlendirmek maksadıyla kurduğumuz büro amirliğimiz vasıtasıyla bir şekilde yolu emniyete düşen veya bilgi almak isteyen emekli emniyet mensuplarımızın iş ve işlemleriyle daha yakından ilgilenecek ve bu konudaki mağduriyetleri en aza indirecek bu yeni büro amirliğimizde vatana, millete ve tüm emniyet mensuplarımıza hayırlı olsun” dedi.