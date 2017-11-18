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18 Kasım 2017 Cumartesi 11:38

İstanbul merkezli 10 ilde ’Bylock’ yazışmaları çözümlenen FETÖ zanlılarına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 10 ilde ’Bylock’ operasyonu başlatıldı. 45 kişi için gözaltı kararı bulunan operasyon devam ediyor.

İstanbul merkezli 10 ilde 'Bylock' yazışmaları çözümlenen FETÖ zanlılarına operasyon
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 10 ilde ’Bylock’ operasyonu başlatıldı. 45 kişi için gözaltı kararı bulunan operasyon devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ’nün haberleşme programı ’Bylock’ kullandıkları ve bu programdaki yazışmaların çözümü tamamlanan örgüt üyesi 45 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, soruşturma kapsamında 10 ilde ’Bylock’ yazışmaları çözülen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, çeşitli meslek gruplarında faaliyet gösteren sivil kişiler olduğu olduğu öğrenildi.

Zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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