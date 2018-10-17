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17 Ekim 2018 Çarşamba 09:24

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 36 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 8 ilde yeni bir operasyon başlatıldı. Örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcısı 36 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda çok sayıda örgüt üyesinin gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 36 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı
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Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 8 ilde yeni bir operasyon başlatıldı. Örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcısı 36 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda çok sayıda örgüt üyesinin gözaltına alındığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mensuplarına yönelik İstanbul merkezli 8 kentte eş zamanlı operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisi tarafından Bylock Kriptografik haberleşme sisteminin gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilen 36 şüpheli kişilerin yakalanması için başlatılan eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda gözaltının olduğu bildirildi.
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