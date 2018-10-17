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17 Ekim 2018 Çarşamba 13:03

İstanbul merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

FETÖ/PDY’ye yönelik İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonda şu ana kadar 7 kişinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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FETÖ/PDY’ye yönelik İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonda şu ana kadar 7 kişinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY mensuplarının kullandığı kriptolu haberleşme programı ByLock yazışmaları tespit edilen 36 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul’da Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Fatih, Kadıköy, Kartal, Sarıyer, Üsküdar ilçeleri ile İstanbul dışında Düzce, Ankara, Çanakkale, Gaziantep, Sakarya, Samsun ve Kahramanmaraş gibi Marmara ve büyükşehir bölgelerindeki örgütün sözde ‘bölge talebecileri’, ‘muhasebecileri’, ‘ünitecileri’ oldukları tespit edilen 36 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonlarda İstanbul’da 5, Samsun’da 1 ve Çanakkale’de FETÖ üyesi 1 kişi gözaltına alındı. Firari 29 şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiği belirtildi.
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