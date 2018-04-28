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28 Nisan 2018 Cumartesi 09:42

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 103 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 36 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenledi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 103 kişiden 63’ü yakalanırken operasyonlar sürüyor.

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 103 gözaltı kararı
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İstanbul merkezli 36 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenledi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 103 kişiden 63’ü yakalanırken operasyonlar sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütünün gizli haberleşme programı Bylock yazışmalarının çözümlenen içeriklerinden tespit edilen, örgüt içi evlilikleri sağladıkları anlaşılan "izdivaç" abi ve ablaları ile evlilikleri sağlanan "katalog" olarak isimlendirilen 103 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirdi. İstanbul merkezli Bursa, Ankara, İzmir, Muş, Kahramanmaraş, Çorum, Kocaeli, Zonguldak, Mersin, Konya, Diyarbakır, Tekirdağ, Bilecik, Şanlıurfa, Erzincan, Bayburt, Afyonkarahisar, Niğde, Malatya, Adana, Şırnak, Yozgat, Van, Sivas, Aydın, Kırşehir, Kayseri, Kars, Yalova, Osmaniye, Ordu, Gaziantep, Bitlis, Gümüşhane olmak üzere toplam 36 ilde eş zamanlı baskınlarda 63 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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