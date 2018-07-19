İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda ünlü pastanenin sahibi gözaltına alındı

İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 25’e çıktı. Gözaltına alınanlar arasında Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş ve iş adamı Ekrem Ateş’in bulunduğu kaydedildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yaptığı çalışmada örgütün “eyalet hadimi”, “bölge hadimi”, “mütevelli esnaf”, “üniversite yapılanması” ve “talebe yapılanması” içerisinde halen aktif olarak görev alan 32 kişinin kimliğini belirledi. Örgüt üyelerine yönelik sabah saatlerinde 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş ve iş adamı Ekrem Ateş’in da aralarında bulunduğu 25 şüpheliyi gözaltına aldı.