ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 14:58

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda ünlü pastanenin sahibi gözaltına alındı

İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 25’e çıktı. Gözaltına alınanlar arasında Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş ve iş adamı Ekrem Ateş’in bulunduğu kaydedildi.

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda ünlü pastanenin sahibi gözaltına alındı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 25’e çıktı. Gözaltına alınanlar arasında Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş ve iş adamı Ekrem Ateş’in bulunduğu kaydedildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yaptığı çalışmada örgütün “eyalet hadimi”, “bölge hadimi”, “mütevelli esnaf”, “üniversite yapılanması” ve “talebe yapılanması” içerisinde halen aktif olarak görev alan 32 kişinin kimliğini belirledi. Örgüt üyelerine yönelik sabah saatlerinde 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş ve iş adamı Ekrem Ateş’in da aralarında bulunduğu 25 şüpheliyi gözaltına aldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku