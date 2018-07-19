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19 Temmuz 2018 Perşembe 13:19

İstanbul Merkezli FETÖ/PDY operasyonu:21 gözaltı

İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 11 şüphelinin ise arandığı kaydedildi.

İstanbul Merkezli FETÖ/PDY operasyonu:21 gözaltı
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İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 11 şüphelinin ise arandığı kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütü adına güncel olarak faaliyet gösteren vazifeli ve sözde Eyalet Hadimi, Bölge Hadimi, Mütevelli Esnaf, Ünite Yapılanması, Talebe Yapılanması olarak tespit edilen 32 şahsa yönelik İstanbul merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken, İstanbul da Gaybubet (Saklanma) Evi olarak tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda dosya şüphelisi olarak belirlenen şahısların dışında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak Suçundan aranan 3 şahsın daha yakalandığı öğrenildi

Soruşturma kapsamında firari 11 şüphelinin ise yakalanmasını yönelik çalışmalar devam ediyor.
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