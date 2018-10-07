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07 Ekim 2018 Pazar 10:02

İstanbul polisinden drone destekli trafik uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğünün trafik kazalarını önleme planı kapsamında şehirlerarası yollarda çalışmalarını yoğunlaştıran trafik ekipleri, sabah saatlerinde de görev başındaydı. Drone destekli yapılan uygulamalarda kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

İstanbul polisinden drone destekli trafik uygulaması
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Emniyet Genel Müdürlüğünün trafik kazalarını önleme planı kapsamında şehirlerarası yollarda çalışmalarını yoğunlaştıran trafik ekipleri, sabah saatlerinde de görev başındaydı. Drone destekli yapılan uygulamalarda kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün trafik kazalarını önlemi planı kapsamında algılanan yakalanma risk duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla ülke genelinde yapılan uygulamalar sürerken, İstanbul polisi de sabah saatlerinde de görev başındaydı. Trafik ekipleri, TEM otoyolu Kurtköy gişelerde sabahın erken saatlerinde sürücülerin kural ihlallerini tespit ederek cezai işlem uyguladı. Drone yardımıyla tespit edilen ihlaller, gişelerde bekleyen trafik ekiplerine bildirildi. Burada durdurulan araç sürücülerine ise ihlal ettikleri kurallar açıklanarak, işlem yapıldı. Uygulamaların ülkenin genelinde artırılarak devam edeceği öğrenildi.
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