İstanbul polisinden otogarda drone ile asayiş uygulaması

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Drone ve hassas burunlu köpeklerin de kullanıldığı uygulamada otogardaki araçlar didik didik aranırken, zabıta ekipleri tarafından otogar içerisindeki dükkanlarda da denetim yapıldı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Drone ve hassas burunlu köpeklerin de kullanıldığı uygulamada otogardaki araçlar didik didik aranırken, zabıta ekipleri tarafından otogar içerisindeki dükkanlarda da denetim yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Drone ve hassas burunlu köpeklerin de kullanıldığı uygulamada, otogara giriş ve çıkış yapan araçlar didik didik arandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta ekiplerinin de yer aldığı uygulamada, otogar içerisindeki iş yeri ve dükkanlarda da denetim gerçekleştirildi. Şüpheli görülen şahıslara yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yapan polis ekipleri, yolcuların valizlerini de didik didik aradı.