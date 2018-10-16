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16 Ekim 2018 Salı 12:58

İstanbul polisinden silah kaçakçılarına operasyon: 13 gözaltı

İstanbul polisi tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalandı.

İstanbul polisinden silah kaçakçılarına operasyon: 13 gözaltı
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İstanbul polisi tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, silah imalatı ve kaçakçılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah eş zamanlı operasyon başlattı. Anadolu yakasındaki ilçelerde gerçekleştirilen operasyonlarda, şebeke üyesi 13 şüpheli yakalandı. Şebeke üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda; 7 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet şarjör, 24 adet tabanca kabzası, 220 adet değişik çap ve markalarda fişek ele geçiştirildi. Operasyon kapsamında yasa dışı faaliyeti olan bir silah imalathanesi de tespit eden polis, bol miktarda silah kalıpları ve makinelerine el koydu.
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