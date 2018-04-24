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24 Nisan 2018 Salı 10:38

İstanbul Üniversitesinde FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin İstanbul Üniversitesi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlılardan 6’sı gözaltına alındı.

İstanbul Üniversitesinde FETÖ operasyonu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin İstanbul Üniversitesi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlılardan 6’sı gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Üniversitesinde görev yapan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programı Bylock’u kullandığı tespit edilen 7 şüpheli ile darbeyi destekleyici mesajlar attığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Zanlılardan 6’sı gözaltına alındı.
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