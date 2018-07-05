İstanbul Valiliğinden gemi kazasına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, Sivriada açıklarında kuru yük gemisiyle tankerin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Gemi kazasında ölü ve yaralı olmayıp herhangi bir çevre kirliliği ve batma riski de bulunmamaktadır” denildi.

İstanbul Valiliği, Sivriada açıklarında kuru yük gemisiyle tankerin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Gemi kazasında ölü ve yaralı olmayıp herhangi bir çevre kirliliği ve batma riski de bulunmamaktadır” denildi.

İstanbul Valiliği Sivriada açıklarında saat 23.00 sıralarında Ersoy1 Kuru yük gemisiyle Moğolistan bayraklı Gammagas isimli LPG tankerinin çarpışmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Bu gece Sivriada açıklarında meydana gelen gemi kazasında ölü ve yaralı olmayıp herhangi bir çevre kirliliği ve batma riski de bulunmamaktadır. Kazaya karışan gemiler römorkörler eşliğinde demirleme yerine çekilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.