İstanbul’da 1 milyonluk hırsızlık

İstanbul’da 5 farklı ilçede tekstil atölyelerini hedef alarak 1 milyon liralık hırsızlık yapan 1’i çocuk 4 şüpheli çaldıkları eşyaları satmak üzereyken gözaltına alındı. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Avcılar, Esenyurt, Güngören, Bağcılar ve Esenler ilçelerinde 7 farklı iş yerinde hırsızlık yaptığı belirlenen 4 kişi için arama çalışmaları başlatıldı. Güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye alan ekipler görüntülerde biri çocuk 4 kişinin hırsızlık yaptığı belirledi. Özellikle tekstil atölyelerini hedef alan hırsızların 1 milyon lira değerinde eşya çaldıkları tespit edildi. Görüntülerde bir iş yerine iki defa giren hırsızların iş yeri sahibine yakalandıkları anlar da yer alıyor.

Çaldıkları malzemeleri satmaya çalışırken polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan hırsızlar gözaltına alındı. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüphelilerin çaldıkları malzemelere el koyulurken, 4 kişi adliyeye sevk edildi.