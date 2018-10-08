İstanbul’da 10 ayda 7 ton 240 bin kilo uyuşturucu ele geçirdi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son 10 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 7 ton 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Son 6 günde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 13 farklı operasyonda ise 50 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyonlarını artırdı. Okul önleri ve çevreleri ile ara arterlerde 1 ve 6 Ekim tarihleri arasında sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 13 ayrı operasyonda, 50 kişinin yakalandığı bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 50 şüpheli hakkında ’Uyuşturucu ya da Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak’ suçlarında işlem yapılarak tutuklandıkları belirtildi.

10 ayda 4 milyon 950 bin 949 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Diğer yandan uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen mücadelede bu yılın ilk 10 ayında İstanbul’da kolluk kuvvetlerince ele geçirilen uyuşturucu madde miktarında geçen yıla kıyasla önemli bir artış olduğu ifade edildi. 1 Ocak 2018 ile 6 Ekim 2018 tarihleri arasında 35 bin 644 farklı olaya imza atan narkotik polisi, bu operasyonlarda 48 bin 646 kişi hakkında işlem yaptı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan bu şüphelilerden 4 bin 237 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Son 10 ayda çeşitli türde toplam 7 ton 240 bin 328 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, aynı

zaman diliminde 4 milyon 950 bin 949 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Geçen yıl 8 ayda 4 buçuk tona yakın uyuşturucu ele geçirilmişti

Uyuşturucu arzına karşı yoğun mücadele sergileyen İstanbul polisi, geçen yılın aynı zaman aralığında 4 ton 294 kilo 618 gram esrar, eroin, kokain ve bonzai ile 1 milyon 559 bin 74 adet hap ele geçirmişti. Uyuşturucu maddenin kaynağında yok edilmesi ve sokak satıcılarına ulaşmadan yakalanması için mücadele eden polis, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.