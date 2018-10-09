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09 Ekim 2018 Salı 14:41

İstanbul’da 6 PKK’lı yakalandı

İstanbul Arnavutköy’de, terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlarda 6 kişi yakalandı.

İstanbul'da 6 PKK'lı yakalandı
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İstanbul Arnavutköy’de, terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlarda 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Taşoluk Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerindeki bir elektrik trafosuna 30 Eylül’de asılan bomba süsü verilmiş pankart eylemini gerçekleştiren kişilere yönelik çalışma başlattı. Terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması DGH üyelerine bu sabah düzenlenen operasyonda 6 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi.

Gözaltına alına zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.
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