ASAYİŞ:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 11:29

İstanbul’da asayiş uygulaması: 46 kadına fuhuştan gözaltı

İstanbul Fatih’te umuma açık yerlere yönelik yapılan asayiş uygulamasında, 43’ü yabancı uyruklu 46 kişi fuhuş yapmaktan gözaltına alındı.

İstanbul'da asayiş uygulaması: 46 kadına fuhuştan gözaltı
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İstanbul Fatih’te umuma açık yerlere yönelik yapılan asayiş uygulamasında, 43’ü yabancı uyruklu 46 kişi fuhuş yapmaktan gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 7 Ekim’de ilçede bulunan umuma açık mekanlarda asayiş uygulama yapıldı. Gece saatlerinde özellikle eğlence mekanlarında yapılan incelemelerde 43’ü yabancı uyruklu 3’ü Türk olmak üzere toplamda 46 kişi fuhuş yapmaktan gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu 43 kadın sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.
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