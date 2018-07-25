İstanbul’da aşırı yağmur, metro istasyonlarında su baskınlarına neden oldu. Metro seferleri durdurulurken, turnikeler önünde yoğun kalabalık oluştu.İstanbul’da birçok ilçede bastıran ani yağış su baskınlarına neden oldu. Topkapı metro istasyonunda metro seferleri durdu. Turnikeler önünde bekleyen vatandaşlar yoğunluk oluştururken, yollarda da araçlar mahsur kaldı.
İstanbul’da aşırı yağış nedeniyle metro seferleri durdu
İstanbul’da aşırı yağmur, metro istasyonlarında su baskınlarına neden oldu. Metro seferleri durdurulurken, turnikeler önünde yoğun kalabalık oluştu.