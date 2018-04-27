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27 Nisan 2018 Cuma 15:49

İstanbul’da bahis çetesine operasyon: 15 gözaltı

İstanbul’da, yasadışı sanal kumar oynatan ve kazandıkları milyonlarca lira parayı küçük yaştaki çocuklara ATM’lerden çektirdikleri ortaya çıkan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da bahis çetesine operasyon: 15 gözaltı
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İstanbul’da, yasadışı sanal kumar oynatan ve kazandıkları milyonlarca lira parayı küçük yaştaki çocuklara ATM’lerden çektirdikleri ortaya çıkan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, bir suç şebekesinin, internet sitesi üzerinden yasadışı bahis oynatıp bu paraları yaşları 15 ila 17 arasında değişen çocuklara ATM’lerden çektirdiklerini tespit etti.

Çete çocukları kullanmış

Yasadışı sanal kumar oynatan bir çetenin çocukları kullandığını ortaya çıkaran İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, şebekenin, internet üzerinden farklı uygulamalarla oyun oynattığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takiple adım adım izlenen şüphelilerin hesaplarına yatan paraları farklı bir uygulamayla çektikleri tespit edildi. İddiaya göre, farklı hücreler şeklinde yapılandığı belirlenen şebekenin başında ise ‘müdür’ diye kod adı verilen hiyerarşik yapı içinde kişilerin görevlendirildiği tespit edildi. Bu kişilerin altında ise diğer çete üyeleri yerleştirildi. Sanal kumardan elde edilen paraların, hücre üyelerinin denetiminde küçük yaştaki çocuklara çektirildiği kaydedildi.

14 zanlı tutuklandı

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon kararı alan polis, 4 farklı adrese düzenlenen baskınlarda 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Üsküdar’daki Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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