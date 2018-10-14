İstanbul’da çok sayıda adrese kaçak içki operasyonu

İstanbul’da çok sayıda adrese yapılan kaçak içki operasyonunda polis ekipleri piyasa değeri 650 bin TL olan kaçak ve sahte alkol ele geçirdi. Operasyonlarda kaçakçılık suçundan aranan 15 şahıs suçüstü yakalandı.

İstanbul’da çok sayıda adrese yapılan kaçak içki operasyonunda polis ekipleri piyasa değeri 650 bin TL olan kaçak ve sahte alkol ele geçirdi. Operasyonlarda kaçakçılık suçundan aranan 15 şahıs suçüstü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürülüğü ekipleri, alkol kaçakçılığının önlenmesine yönelik Fatih, Başakşehir, Küçükçekmece ve Büyükçekmece ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Sahte alkol imalathanelerine yapılan baskında, piyasa değeri 650 bin TL olan 3 bin 750 şişe sahte alkollü içki, bin 850 litre metil alkol, 31 bin 500 adet sahte bandrol, 24 bin 350 tane içki kapağı ve alkol yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda kaçakçılık suçlarından kaydı bulunan 15 şahıs suçüstü yakalandı. Şahıslardan 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şahıs ise yapılan işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.