ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2018 Cumartesi 10:14

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 41 gözaltı

İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda 40’ı yabancı uyruklu 41 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 41 gözaltı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda 40’ı yabancı uyruklu 41 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre; İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda terör örgütü DEAŞ mensupları ile bağlantıları tespit edilen kişilere yönelik operasyon başlattı. Güvenlik güçlerince gece saat 22.00 sıralarında 11 ayrı ilçede 13 adrese aynı anda düzenlenen baskınlarda, 1’i Türk, 40’ı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 41 şüpheli gözaltına alındı. Terör polisi, bu kişilerle birlikte çok sayıda örgütsel dokümana da el koydu.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürülürken, operasyonların devam edeceği öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku