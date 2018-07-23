İstanbul’da DEAŞ’a yönelik operasyon kamerada

İstanbul’da DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu belirlenen şahıslara yönelik 12 ilçede 15 adrese polis tarafından operasyon düzenledi. 43 kişi gözaltına alınırken, operasyon anı saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

İstanbul’da DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu belirlenen şahıslara yönelik 12 ilçede 15 adrese polis tarafından operasyon düzenledi. 43 kişi gözaltına alınırken, operasyon anı saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; çatışma bölgeleriyle irtibatlı,örgüt ile bağlantısı olan ve sosyal medya gruplarında üyelikleri olduğu değerlendirilen yabancı terörist savaşçı (YTS) şahıslara yönelik 20 Temmuz günü operasyon düzenledi. Polis ekipleri, Küçükçekmece, Beykoz, Sultangazi, Pendik, Üsküdar, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Tuzla, Fatih, Esenyurt gibi ilçelerde bulunan 15 adrese özel harekat polisleriyle birlikte eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskında 43 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin incelemesi devam ederken, operasyon anı saniye saniye polis kamerasına yansıdı.