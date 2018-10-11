ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 12:00

İstanbul’da E-5 yanyolu savaş alanına döndüren olay

İstanbul’da E-5 yanyol Haramidere mevkiinde refüje çıkan kamyondan akan mazot nedeniyle kayganlaşan yolda 2’si halk otobüsü 5 araç kaza yaparken yolda trafik durdu.Olay, E-5 yanyol Haramidere mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya...

İstanbul'da E-5 yanyolu savaş alanına döndüren olay
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İstanbul’da E-5 yanyol Haramidere mevkiinde refüje çıkan kamyondan akan mazot nedeniyle kayganlaşan yolda 2’si halk otobüsü 5 araç kaza yaparken yolda trafik durdu.

Olay, E-5 yanyol Haramidere mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refüje çıkan kamyondan akan mazotlar nedeniyle de yol kayganlaştı. Yolda tedbirsiz bir şekilde seyre devam eden araçlar nedeniyle maddi hasarlı kazalar yaşandı. Mazotun aktığı kamyon da dahil olmak üzere 5 aracın karıştığı kazada ölü veya yaralı olmazken 2 halk otobüse de çarpıştı. Olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri yolda gerekli tedbirleri aldı. Kumlama çalışmasının yapıldığı yanyol trafiğe kapanırken çalışmalar devam ediyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku