İstanbul’da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

İstanbul polisi terör örgütü FETÖ/PDY’ye finans desteği sağladıkları gerekçesi ile 37 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı. Operasyon kapsamında şu ana kadar 25 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul polisi terör örgütü FETÖ/PDY’ye finans desteği sağladıkları gerekçesi ile 37 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı. Operasyon kapsamında şu ana kadar 25 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün finansmanı ve yürütülen örgütsel faaliyetler ile ilgili olarak; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Örgüte çeşitli yollardan finans desteği sağladıkları gerekçesi ile örgüt üyesi 37 şüphelinin yakalanması ve suç delillerinin tespitine yönelik başlatılan operasyonda 25 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. 12 şüphelinin yakalanması için operasyon devam ediyor.