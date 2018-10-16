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16 Ekim 2018 Salı 11:17

İstanbul’da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

İstanbul polisi tarafından terör örgütü FETÖ/PDY’ye finans desteği sağladıkları gerekçesi ile 37 şüphelinin yakalanması için başlattığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Şu ana kadar yakalanan 25 şüphelinin, örgütün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding’in içini boşaltarak paraları yurt dışına çıkaran kişiler olduğu öğrenildi.

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
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İstanbul polisi tarafından terör örgütü FETÖ/PDY’ye finans desteği sağladıkları gerekçesi ile 37 şüphelinin yakalanması için başlattığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Şu ana kadar yakalanan 25 şüphelinin, örgütün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding’in içini boşaltarak paraları yurt dışına çıkaran kişiler olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün finansmanı ve yürütülen örgütsel faaliyetler ile ilgili olarak bu sabah eş zamanlı operasyon başlatmış, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen baskınlarda 25 FETÖ üyesi yakalanmıştı. İstanbul’da başlatılan operasyonun ayrıntıları gün yüzüne çıkmaya başladı.

Yakalama kararı çıkarılan 37 şüphelinin, Fetullahçı Terör Örgütü’nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding’e bağlı şirketlerin içlerini boşaltarak, usulsüz yöntemlerle üçüncü kişilere devredip bu paraları örgütün yurt dışındaki şirketlerine aktaran kişiler olduğu öne sürüldü. FETÖ üyelerince Kaynak Holding’e bağlı şirketlerden aktarılan paraların önce yurt içinde belirlenen firmalara gönderildiği, ardından ise başka şirketler üzerinden yurt dışına kaçırıldığı tespit edildi.

Polis, örgüte bu yöntemle mali destek sağladıkları gerekçesi ile aranan 37 FETÖ şüphelisinden 25’ini yakaladı. 12 firari şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiği belirtildi.
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