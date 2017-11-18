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18 Kasım 2017 Cumartesi 05:31

İstanbul’da FETÖ operasyonu

İstanbul’da gece saatlerinde birçok adrese FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da FETÖ operasyonu
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İstanbul’da gece saatlerinde birçok adrese FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da gece saatlerinde birçok adrese FETÖ operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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