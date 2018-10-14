İstanbul’da korkutan patlama

İstanbul Bahçelievler’de bir lokantada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama gerçekleşti. Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıkarken, iş yeri kullanılamaz hale gelirken patlamada iki kişi ise yaralandı.Olay, 05.00 saatlerinde Bahçelievler,...

İstanbul Bahçelievler’de bir lokantada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama gerçekleşti. Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıkarken, iş yeri kullanılamaz hale gelirken patlamada iki kişi ise yaralandı.

Olay, 05.00 saatlerinde Bahçelievler, Yenigün Mahallesi Bağcılar caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir lokantada henüz nedeni bilinmeyen bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından, iş yerinde yangın çıktı. Patlama sonrası çevrede ki vatandaşlar büyük bir panik ile itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alev yanan iş yerine müdahale etti.

İş yeri alev alev yandı

Patlama sonrası iş yerinde yangın çıktı. itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş yerinin bulunduğu apartmandaki vatandaşları binadan tahliye etti.

İki kişi yaralandı

Patlamanın ardından cadde üzerinde yürüyen iki vatandaş, lokantadan sıçrayan parçaların isabet etmesi ile yaralandı. Yaralanan vatandaşlar, çevrede ki hastanelere kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

“Bir ses duyduk ve bina titredi”

İş yerinin bulunduğu apartmanda ikamet eden Serkan Eski, bir anda bir ses duyduklarını ve binanın titrediğini belirterek, “Bir anda gece ses duyduk. Bir anda bina titredi komşu kapıya vurdu. Hemen dışarı çıktık. Patlayan iş yerine baktık alevler yükselmeye başladı, hemen itfaiye ekiplerine bildirdik. Dükkanın kepengi fırlamış, yoldan geçen iki vatandaş yaralanmış. Burayı bir duman bastı göz gözü görmedi. Yaralı vatandaşlar hastaneye götürüldü, binada bulunan şahısları dışarıya çıkarttılar” dedi.

Patlamanın neden meydana geldiğini araştırmak üzere olay yeri inceleme ekipleri, iş yerinde inceleme başlattı.