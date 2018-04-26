ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 15:19

İstanbul’da Kurt Kapanı-16 operasyonu

İstanbul’da kent genelinde polis ekipleri tarafından Kurt Kapanı-16 operasyonu gerçekleştirildi. Karadan, havadan ve denizden tüm giriş ve çıkışların tutulduğu 150 noktada ekipler, araçları didik didik arayıp vatandaşların GBT’lerini sorguladı.

İstanbul'da Kurt Kapanı-16 operasyonu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İstanbul’da kent genelinde polis ekipleri tarafından Kurt Kapanı-16 operasyonu gerçekleştirildi. Karadan, havadan ve denizden tüm giriş ve çıkışların tutulduğu 150 noktada ekipler, araçları didik didik arayıp vatandaşların GBT’lerini sorguladı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın koordinesiyle kent genelinde Kurt Kapanı-16 operasyonu gerçekleştirildi. Karadan, havadan ve denizden tüm giriş ve çıkışların tutulduğu 150 noktada 2 bin polis ile uygulama ve denetim gerçekleştirildi. Polis helikopterinin de destek verdiği uygulamada ekipler, asayiş ve terör olaylarını önleme amaçlı yayalar, motorlu taşıt sürücüleri, denizyolu ve havayolu ile İstanbul’a giriş yapan herkesin denetlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Şüpheli şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, mekan ve iş yerlerinde yapılan aramaların yanı sıra araçlar da didik didik arandı. Beşiktaş İskele’de yapılan denetimde Azerbaycan plakalı ve milletvekili aracı olduğu öğrenilen bir otomobile izinsiz çakar kullanımından ceza kesildi.

Ekiplerin denetimi sürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku