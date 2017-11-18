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18 Kasım 2017 Cumartesi 22:27

İstanbul’da PKK’ya yardım ve yataklık eden 14 kişi yakalandı

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 17 işbirlikçiden 14’ü düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların 6’sı "Terör örgütüne yardım ve yataklıktan" tutuklandı.

İstanbul'da PKK'ya yardım ve yataklık eden 14 kişi yakalandı
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İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 17 işbirlikçiden 14’ü düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların 6’sı "Terör örgütüne yardım ve yataklıktan" tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın dağ kadrosundan kente sızarak sansasyonel eylem yapma potansiyeli taşıyan teröristlere yardım ve yataklık eden örgüt yanlısı 17 işbirlikçiyi tespit etti. Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından kent genelinde operasyon düzenleyen terör polisi, 14 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Örgüte yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle savcılığa sevk edilen zanlılardan 6’sı "Terör örgütüne yardım ve yataklık" yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık talimatıyla şüphelilerden 1 tanesi emniyetten bırakılırken, 7 şüpheli için adli kontrol hükümleri uygulandı.

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