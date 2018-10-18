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18 Ekim 2018 Perşembe 10:56

İstanbul’da silah kaçakçıları adliyede

İstanbul Pendik ve Ümraniye’de yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapılan adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan 13 şüpheliden 5’i adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da silah kaçakçıları adliyede
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İstanbul Pendik ve Ümraniye’de yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapılan adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan 13 şüpheliden 5’i adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Ekim Salı günü Pendik ve Ümraniye’deki bir sanayi sitesinde bulunan silah imalathanesinde yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapılan adreslere düzenlediği operasyonda 13 kişiyi gözaltına almıştı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda silah kalıpları, 19 tabanca, 3 pompalı tüfek, 4 adet susturucu tabanca ve aparatları, 2 kurusıkı tabanca ve silah yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda mermi ele geçirilmişti. Eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 13 şüpheliden 5’i, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen silahlar ve silah üretiminde kullanılan malzemeler ise emniyette sergilendi.
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