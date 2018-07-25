Fatih Vatan Caddesi’nde yoğun yağış nedeniyle sular altında kalan Anıt Mezarlığın karşısında bulunan yol havadan görüntülendi.İstanbul’da aniden başlayan şiddetli yağış nedeniyle birçok yerde su baskınları meydana geldi. Araçlar yollarda mahsur kalırken, toplu taşıma seferleri de durduruldu. Su baskınlarının yoğun yaşandığı Fatih Vatan Caddesi’nde Anıt Mezarlığın karşısında bulunan yol havadan görüntülendi. Görüntülerde şiddetli yağışların oluşturduğu su birikintileri ve yoğun trafik gözler önüne serildi.
İstanbul’da sular altında kalan cadde havadan görüntülendi
Fatih Vatan Caddesi’nde yoğun yağış nedeniyle sular altında kalan Anıt Mezarlığın karşısında bulunan yol havadan görüntülendi.